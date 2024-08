Hermoso opzione in forte calo per l’Inter | rispunta una pista

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024)è (o forse è meglio definire era) uno dei profili valutati per il difensore del2024-2025, l’ultimo colpo per completare il reparto. Ma ora non sembra più d’attualità, tanto che si riparla di una possibilità scartata in precedenza. OBIETTIVO CHE SALTA –sta sempre più scartando i profili per la difesa oltre una certa età. Dopo Ricardo Rodriguez, dalla giornata di ieri ufficiale al Real Betis, ora anche quello di Mariova messo da parte. Se n’era parlato a lungo, prima che emergesse che Oaktree ha una preferenza per qualcosa di più futuribile. Sempre che alla fine si vada realmente su un difensore, visto che non è da escludere che lo slot rimasto in rosa venga utilizzato in una maniera differente.