Goleada della Fiorentina nell’amichevole di Grosseto | Kouame fa tripletta

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 6 agosto 2024)2-7: Raffaelli (45’ Massellucci), Falasca (78’ Sardo), Cretella (59’ Fregoli), Frosali (77’ Brighi), Addiego, Sabelli (85’ Canessa), Marzierli (45’ Angeli), Boiga, Macchi (45’ Nunziati), Sacchini, Grasso (26’ Senigagliesi). A disposizione: Riccobono. All.: Malotti: Christensen (71’ Leonardelli), Pongracic (58? Kouadio), Baroncelli, Bianco (58? Caprini), Brekalo, Fortini, Infantino, Colpani (58? Beltran), Martinez Quarta (58? Harder), Kayode,(71’ Rubino). A disposizione: Dolfi, Barak. All.: PalladinoARBITRO: Lachi di Siena (Pieve di Pisa e Laci di Empoli)RETI: 11’Pongracic, 15’, 33’ e 58’, 30’ Boiga, 37’ Kayode, 45’ Colpani, 63’ Senigagliesi, 76’ Rubino– Ancora un test per lain vista dell’inizio del campionato.