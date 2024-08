Gaetano Costa jr | Su omicidio nonno silenzi imbarazzanti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) – “In un paese normale, in varie occasioni, il processo per l’di miosi sarebbe potuto riaprire, in considerazione di dichiarazioni di vari personaggi, chiacchierati e non, ma dirompenti. Invece, è calato uno sospetto, a mio avviso imbarazzante. Come imbarazzante è, secondo me, tutta la vicenda mio. Perché il problema è che i morti sono morti e i vivi tengono famiglia, devono fare carriera. E mioera un personaggio che creava imbarazzi. Da vivo, perché faceva il suo dovere in un periodo in cui molti non lo facevano, perché era oggettivamente impegnativo, e da morto ancora di più. Perché niente si può prendere di lui senza che faccia emergere l’ipocrisia di una grossa parte della magistratura e della società civile. Mioresisteva a ogni tipo di clientelismo”.