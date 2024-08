Colpo di calore poliziotti salvano un cane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Mattinata da dimenticare per un’automobilista tedesca e il suo, colpito da undisulla A13 Bologna-Padova. Provvidenziale è stato l’intervento degli agenti della Polstrada della Sottosezione di Altedo all’altezza di Bentivoglio. Presso l’area di servizio Bentivoglio Est, la pattuglia ha notato unsteso a terra sul manto stradale con accanto la proprietaria in forte stato di agitazione che tentava di versargli dell’acqua in bocca. Prontamente ihanno soccorso l’animale, che si trovava in gravi difficoltà respiratorie, con la lingua di colore violaceo completamente fuori dalla bocca.