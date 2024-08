Circeo parco giochi inclusivo | conclusi i lavori in piazzale Kennedy

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024) San Felice, 6 agosto 2024 – L’area ditornerà a essere totalmente fruibile anche per quanto riguarda i nuoviinclusivi, installati in questi giorni grazie al progetto presentato dall’Amministrazione Comunale e che è stato ritenuto meritevole di finanziamento dalla Regione Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico finalizzato proprio alla concessione di contributi per l’acquisto diinclusivi da installarsi all’interno di aree gioco comunali. L’obiettivo del progetto presentato dall’Amministrazione Comunale e realizzato in questi giorni è quello di creare un’area gioco con strutture ludiche utilizzabili e fruibili da tutti i bambini e i ragazzi con ogni tipo di abilità e pertanto prive di barriere architettoniche e totalmente accessibili.