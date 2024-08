Capranica il tradizionale concerto di Ferragosto al tempio di Santa Maria Maddalena

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024- Presso ildiPrenestina, si terrà il 14 Agosto alle ore 20 ildi. L'iniziativa porta la firma di Don Davide Martinelli, divenuto ormai un punto di riferimento non soltanto spirituale, ma culturale e sociale della Comunità Capranichese. Sarà ancora una volta Alfonso Todisco a Dirigere L'Orchestra Artemus per le musiche di A.Vivaldi, L.Boccherini e W.A.Mozart. Eleonora Testa sarà al Violoncello e Isidora Males -Soprano affiancheranno il Maestro. L'evento è ad ingresso libero per info e prenotazioni [email protected] .