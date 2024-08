Call of Duty NEXT annunciato con data ed orario l’evento dedicato a Call of Duty | Black Ops 6

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 6 agosto 2024) Activision halae l’ora in cui è in programmaof, eventoofOps 6 in programma nello specifico alle ore 18:00 (italiane) della giornata del 28 agosto 2024. Questo importante annuncio del publisher americano, di proprietà di Microsoft, è avvenuto attraverso la condivisione di un nuovo tweet dove è possibile leggere il seguente messaggio: “Le informazioni spuntate sul campo non fanno che grattare la superficie. Assistete alla presentazione completa e guardate il gameplay diofOps 6 dal vivo durante CODil 28 agosto.” Precisiamo che questo messaggio di Activision fa riferimento ai tanti leak che hanno colpito il sesto ed attesissimo capitolo diOps 6 in queste ore, con tanto dell’intera lista delle mappe emerse in rete di appena un paio di giorni fa.