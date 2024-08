Calendari Serie D ufficializzata la data | l’evento in diretta social

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Si avvicina l’inizio del campionato diD ed è stataladelle pubblicazione dei. La stagione si preannuncia scoppiettante con tante grandi piazze in grado di lottare per la promozione inC. Dopo l’ufficializzazione dei gironi, anche idella stagione 2024-2025 saranno svelati via, il prossimo 9 agosto (ore 14) attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti (instagram.com/LegaDilettanti; facebook.com/LegaDilettanti; X: twitter.com/legadilettanti). L'articoloD,lainCalcioWeb.