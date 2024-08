Calcio femminile poker del Brasile contro la Spagna | verdeoro in Finale olimpica per l’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Definito il quadro della situazione per le Finali pere il bronzo nel torneo olimpico di. Dopo la vittoria nella prima semidegli Stati Unitila Germania nei tempi supplementari, è arrivata allo Stade Vélodrome di Marsiglia l’affermazione delle campionesse del mondo dellaletteralmente scatenate nell’inle Furie Rosse. Le ragazze allenate da Arthur Jose Ribas Elias hanno impresso alla partita un ritmo indiavolato che le iberiche non sono state in grado di sostenere. Si pensava che la ragnatela di passaggi della compagine spagnola potesse creare delle difficoltà alla formazione brasiliana, ma la tecnica individuale delle singole ha saputo risolvere il problema. Non sorprende, quindi, che la prima marcatura sia arrivata al 6? e frutto di un autogol di Paredes al 6?.