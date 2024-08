Amori e intrighi Chiara Ferragni e Silvio Campara | vero o falso?

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 6 agosto 2024) Nell'intricato mondo del gossip italiano, le storie d'amore dei Vip tengono sempre banco, e questa volta non fa eccezione. Le voci di un flirt scoppiato tra, l'affascinante CEO di Golden Goose, sembrano prendere più corpo. In una calda giornata di giugno,sono stati avvistati insieme a Forte dei Marmi, suscitando subito un'ondata di curiosità. Ora, il settimanale "Chi" alimenta il fuoco pubblicando scatti inediti che mostrano i due sotto un tendone in spiaggia. Poi c'è quel dettaglio intrigante:a Capri avrebbe mostrato agli amici delle foto di, scatenando un mare di supposizioni. L'unico problema, e non di poco conto, è cheè sposato e ha figli, rendendo questa storia potenzialmente esplosiva.Finora, l’influencer è stata più riservata rispetto all'ex marito Fedez, meno incline a scandali.