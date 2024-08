Air Campania dalla Regione nuovi fondi per l’incentivo all’esodo  

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta dellaha approvato un nuovo programma di incentivonel settore del trasporto pubblico locale per il periodo 2024-2025. L’iniziativa sarà finanziata con 7 milioni di euro provenienti dal POC 2014-2020. Di questi 3,5 milioni di euro sono destinati ad AIRe EAV, mentre i restanti 3,5 milioni di euro sono riservati alle altre aziende del TPL. Eventuali risparmi saranno utilizzati per finanziare le richieste di rimborso eccedenti di AIRed EAV. Obiettivo dell’intervento, promossoDirezione Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili sotto la guida dell’Assessore Antonio Marchiello, è quello di agevolare l’esodo degli addetti prossimi alla pensione, favorendo il ringiovanimento del personale nelle aziende di TPL.