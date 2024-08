Volley Fefè De Giorgi | Abbiamo tirato fuori qualcosa oltre la tecnica I ragazzi sono stati straordinari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una partita mitologica che va dritta nella storia della pallavolo italiana. L’Italia batte dopo una rimonta epica il Giappone e si qualifica per la semifinale delle Olimpiadi 2024.servite due ore e quarantuno minuti aidiDeper piegare la resistenza dei nipponici, caduti alla fine solo dopo uno spettacolo unico con il punteggio di 3-2 (20-25 23-25 27-25 26-24 17-15). Gli azzurri avevano già un piede sull’aereo per ritornare a casa, ma una reazione indelebile ribalta tutto, e ora si gioca per le medaglie. Nei primi due set i nipponicisulla luna, giocano una pallavolo indelebile senza lasciare cadere una palla in tutta la loro metà campo. La musica non cambia nel terzo parziale, con gli asiatici che si portano sul 24-21. L’Italia, con Simone Giannelli al servizio, realizza il primo di tanti miracoli, cancellando tre match point in fila.