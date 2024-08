Salto in lungo vela e ciclismo per regalare un’altra medaglia all’Italia | la presentazione del day 11

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’Italia punta susu pista per provare ad assicurarsi altre medaglie: ladel day 11 delle Olimpiadi di Parigi 2024. Martedì 5 agosto potrebbero arrivare un paio di medaglie in anticipo, tra Tita/Banti impegnati nelle ultime regate prima della medal race del Nacra 17 ed il quartetto azzurro dell’inseguimento a squadre maschile. Fari puntati anche sulla finale delincon il giovane talento Mattia Furlani che va a caccia di un altro piazzamento pesante dopo l’argento agli Europei di Roma. Sfide decisive per le squadre femminili italiane di pallanuoto e volley, ma non solo. Scopriamo quali sono gli atleti italiani impegnati nelle diverse discipline dell’undicesima giornata di questa edizione dei Giochi Olimpici.