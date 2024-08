Rifornivano di cocaina il Luinese | tre arresti sequestrato un chilo di stupefacente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gemonio (Varese), 5 agosto 2024 – Oltre undipurissima e un giro d’affari stimato di almeno 70mila euro. Sono due numeri che danno una precisa idea del business che avevano generato due uomini e una donna arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Varese. L’inchiesta, durata sette mesi, si è conclusa ieri con le manette scattate ai polsi di due uomini di 55 e 35 anni, sorpresi dai militari dell’Arma in un esercizio commerciale di Gemonio. Un terzo arresto è avvenuto invece a Gela, in Sicilia, dov’è stata individuata la terza componente della banda dedita allo spaccio di stupefacenti in tutto il. Si tratta di una ragazza di 26 anni, convivente del 35enne. Si trovava a casa dei genitori, dov'era arrivata alcuni giorni fa.