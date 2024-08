Quando la 4×100 alle Olimpiadi? Date orari batterie e finale tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’Italia vuole essere grande protagonista nellamaschiledi Parigi 2024. La nostra Nazionale si gioca grandi speranze nella staffetta veloce dopo l’apoteosi di tre anni fa a Tokyo, sperando di confermarsi sul podio a cinque cerchi in chiusura di un triennio condito dall’argento ai Mondiali 2023 e dall’oro agli Europei 2024. Marcell Jacobs ha raccolto il quinto posto sui 100 metri, potrebbe essere affiancato da Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo come nell’ultima rassegna continentale, ma Fausto Desalu (mirabolante ai Giochi 2020) e Roberto Rigali (al lancio nella staffetta iridata) scalpitano e sperano di entrare nel quartetto. L’appuntamento è per giovedì 8 agosto (ore 11.35) con ledella, mentre laandrà in scena venerdì 9 agostoore 19.45 allo Stade de France.