Parigi 2024 nuoto artistico Minisini | Nessun uomo in gara persa occasione storica

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Quelle di, per il, avrebbero potuto essere delle Olimpiadi storiche. E invece saranno come tutte le altre”. Così Giorgioall’Ansa nel giorno in cui ainiziano le competizioni di, in cui non ci saranno uomini in. L’azzurro, escluso dal team italiano e ritiratosi poche settimane fa, ha espresso il proprio dispiacere per “la scelta, da parte di tutte le nazionali, di non portare alcun atleta maschio: dimostra che finora non c’è stata volontà di cambiare e rendere questo sport una disciplina davvero mista“.: “in” SportFace.