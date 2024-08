MotoGP i promossi e bocciati del GP di Gran Bretagna | Bastianini si rilancia Martin festeggia Bagnaia si lecca le ferite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) IENEA(Ducati Factory): che weekend e che doppietta per il romagnolo! Per mesi e mesi non aveva fatto che ripetere che il suo problema era il sabato, ovvero le qualifiche. Partire dalla terza fila o giù di li non dava una mano alle sue gare. A Silverstone, invece, si accomoda in prima fila ed è tutto un altro mondo. Vittoria nella Sprint Race e nella gara lunga di ieri. Due prove di assoluto livello. Mai una sbavatura, mai una incertezza. Due finali che non lasciano scampo ai rivali. Il fine settimana che sognava da tempo e che si meritava. Se saprà confermarsi sul giro secco, potrà togliersi tante altre soddisfazioni in questa seconda parte di campionato. JORGE(Ducati Pramac): aveva lasciato il Sachsenring con il morale sotto i tacchi. La caduta a 2 giri dalla fine quando era al comando lo aveva mandato ko.