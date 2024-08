LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bacosi Rossetti sfidano gli USA per l’oro In corso la finale per il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:02 Parte pulita la Cina. 4/4 per Liu, 4/4 per Jiang 15:00 Si parte! Comincia laper iltra India e Cina. 14:59 Inla presentazione delle squadre 14:57 Inizia il rituale del bastone. Sta per cominciare laper iltra Cina e India. Sembrano buone le condizioni del poligono, dove splende il sole. 14:55 Colpi di riscaldamento anche per Gabrielee Diana. 14:54 Colpi di riscaldamento per Cina e India. Tra poco laper il14:52 Risulta molto difficile prevedere quello che succederà nell’ultimo atto. Gli USA possono vantare di una leggenda assoluta come Hancock, uno in grado di vincerea Pechino, Rio, Tokyo e. Chiaramente è Smith l’anello debole, come certificano anche i due errori in fase di qualificazione. Ma è una