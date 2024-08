Li hanno fatti nuotare in una fogna | Salvini si schiera con gli atleti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) «Andare in ospedale perché nuoti in unaNon mi sembra rispettoso per gliche si sacrificano per mesi e mesi». Ci va giù duro il ministro dei Trasporti, Matteo, a margine di una visita di sopralluogo al cantiere delle opere di riqualificazione dell'Autodromo di Monza, con chi gli chiedeva delle polemiche sulle olimpiadi di Parigi 2024 e dell'atleta belga, Claire Michel, finita in ospedale per una sospetta infezione da Escherichia coli dopo aver nuotato nella Senna. Nel frattempo, poco dopo le dichiarazioni del ministro italiano e leader della Lega, è emerso anche che due trisvizzeri, Simon Westermann e Adrien Briffod, accusano i sintomi di un'infezione gastro-intestinale e oggi nonpartecipato alla gara a squadre mista di triathlon delle Olimpiadi di Parigi. La Svizzera ha gareggiato ed è arrivata settima alle spalle dell'Italia, sesta.