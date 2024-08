Le mie figlie si sono vergognate di me per 20 anni perché facevo la donna delle pulizie per questo le ho diseredate | lo sfogo di Juana Carrera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ospite al talk show spagnolo “En boca de todos” la signora di 60ha scosso l’opinione pubblica. Laha raccontato che è rimasta lontana dalle sue dueper 20loro sisempredel suo lavoro. Infattiha sempre fatto lanelle case e nelle aziende.rifiuto ha portatoa diseredarle proprio per la distanza emotiva e fisica con le. “La più grande ha 38e non ha contatti con me da quando ne aveva 18, – ha detto la– mentre la più giovane, 32, si è allontanata da me quando aveva 14. Le mienon tolleravano il suo lavoro e mia hanno detto anche cose crudeli, che hanno provocato una mancanza di comunicazione e affetto tra di noi.