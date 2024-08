Israele attende l' attacco mentre a Teheran arriva l' ex ministro della Difesa russo Serghei Shoigu

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gli Stati Uniti credono che l'Iran potrebbe lanciare uncontronelle prossime 24-48 ore. Lo riporta Axios, citando fonti informate, secondo cui il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha comunicato ai colleghi dei Paesi del G7 che Washington prevede un possibileiraniano a breve. Stando al rapporto, Blinken ha discusso con i suoi omologhi nel contesto degli sforzi americani per ridurre le tensioni nella regione e prevenire l'inizio di una guerra totale. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha convocato la sua squadra per la sicurezza nazionale nella situation room per discutere degli sviluppi in Medio Oriente e, come affermato dalla Casa Bianca, Biden parlerà anche con il re di Giordania, Abdullah.