FEDERICA SCIARELLI | RAI3 DISINTEGRATA? CHI SEGUE ME E RANUCCI NON VUOLE COSCE DI FUORI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 5 agosto 2024)è uno dei pilastri di. Dall’11 settembre riprende Chi l’ha visto?, “un fortino” come lo definisce in una intervista dove la giornalista si confessa tra TeleMeloni e TeleKabul. Rimango a Chi l’ha visto. «Hanno giocato tanti fattori. Sono una spugna, assorbo il dolore, non è facile. Quando pensavo di lasciare ho chiesto di occuparmi di politica o di libri. Ho parlato con Filomena e Gildo Claps prima di decidere. Facendo Chi l’ha visto? ti senti utile». L’immutato successo di ascolti. «Oggi sono tutti cintura nera di telecomando, cercano canali mai visti. Noi siamo sopra il 10% di share. Il mio saluto è stato: ci saranno tante altre puntate. Senza dire “con me”. Quando ho deciso di restare, ho detto al responsabile dei social, Enzo Del Prete, di mettere: “Ci rivediamo a settembre”.