Dopo essermi operato di tumore i produttori de La Piovra volevano interrompere il contratto Mia moglie sbloccò tutto | il retroscena di Remo Girone

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tanta gavetta e tanto lavoro a teatro (da Luca Ronconi a Peter Stein), al cinema (da Marco Bellocchio a Ettore Scola) fino alla tv con il boom della serie tv storica Rai “La”, andata in onda dal 1984 al 2001.ha interpretato il “cattivo” Tano Cariddi e la gente impazziva ad ogni suo passaggio per strada. “In fondo aveva una sua umanita? e il pubblico lo aspettava al varco, – ha affermato l’attore a Il Corriere della Sera – proprio nei suoi cedimenti umani Pero? poi si ripigliava e ridiventava malvagio. E comunque, mi lasci dire: forse era tanto apprezzato perche? lo interpretavo bene”. I fan non mancavano: “Tra i tanti spettatori che mi riconoscevano, fui sorpreso da un fan molto particolare. Mi trovavo a Nizza con amici, andammo insieme in una chiesa che accoglieva i poveri, per fare beneficenza.