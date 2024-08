Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 12-18 Agosto 2024 |  Brooke a Cena con Ridge! E Taylor?

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 5 agosto 2024)da lunedì 12a domenica 18. Brooke eno insieme. Lei è in lingerie: Brooke si ritrova are da sola conlo bacchetta! Steffy tranquillizza Liam circa il rapporto lavorativo tra Thomas e Hope che continua a fare pensieri “piccanti” sul suo lead designer! Momenti di tensione tra le Logan! Hope sarà sempre più preoccupata a causa dell’innegabile attrazione verso Thomas, mentre Brooke eceneranno come due vecchi amici. Non mancheranno, però, allusioni da parte del Forrester! Le, sulladellein onda da lunedì 12a domenica 18, garantiscono tantissimi colpi di s! Gli spoiler svelano che Liam confiderà a Steffy di essere molto preoccupato a causa della stretta vicinanza tra Hope e Thomas.