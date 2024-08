Atalanta cattive nuove da Parma Sconfitta e Scamacca s’infortuna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Fiato sospeso in casaper Gianlucache, ieri pomeriggio nel test amichevole disputato a, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. L’entità dell’infortunio verrà accertata attraverso esami diagnostici approfonditi, ma a questo punto è a forte rischio la presenza del 25enne centravanti romano nella finale di Supercoppa Europea a Varsavia tra nove giorni. Dea in apprensione per il suo cannoniere, ma più sicura dietro con l’ormai scontata permanenza del pilastro difensivo Berat Djimsiti. La prima settimana di agosto ha raffreddato la pista qatariota per il 31enne difensore albanese che, ad un contratto stellare con l’Al Rayyan, preferisce l’opportunità immediata di giocarsi la finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid e poi, a seguire, la nuova Champions League.