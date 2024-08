Aree protette inutile salvaguardare se non si sa gestire | manca la cultura della natura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Complimenti a Luisiana Gaita per l’ottimo articolo sulla protezione del mare in Italia, e complimenti a Greenpeace per la mappa delle: dovremmo proteggere almeno il 30% dello spazio marittimo entro il 2030 e siamo lontanissimi dall’obiettivo. La soluzione al degrado ambientale, comunque, non è di proteggere una parte rilevante dei nostri mari ma di gestirne adeguatamente la totalità. Lesono istituite dove gli habitat hanno caratteristiche paesaggistiche rilevanti (di solito scogliere sottomarine) o dove sono presenti specie carismatiche (vedi il santuario dei cetacei in Mar Ligure). Gli habitat e le specie, però, non sono entità autonome, e prosperano solo se il funzionamento degli ecosistemi è garantito. Gli habitat e le specie sono la struttura ben visibile degli ambienti, mentre le funzioni ecosistemiche sono entità meno evidenti.