Accoltella la compagna con il figlio di 8 mesi in braccio | arrestato 34enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Momenti di paura e tensione si sono verificati a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia, dove una donna di 34 anni è statata dal suo compagno, un connazionale di 29 anni, mentre teneva inil lorodi 8. L’aggressione è avvenuta durante una lite prolungata sul marciapiede. Secondo le ricostruzioni della Polizia, l’uomo è inizialmente risalito nella sua abitazione, condivisa con altri immigrati, per poi scendere nuovamente in strada. Ha posato il bambino nella carrozzina e ha inseguito lache tentava di fuggire, aggredendola con schiaffi e pugni prima di colpirla con diversi fendenti.Leggi anche: Follia a Rimini, 76enne pestato a sangue per aver portato in spiaggia il suo cagnolino La vittima, originaria del Benin, è stata soccorsa da alcuni automobilisti che si sono fermati per dare l’allarme, consentendo l’intervento dei sanitari del Suem 118.