A caccia di like con foto di vent’anni fa

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ci avete segnalato un post di una pagina social animalista: Eroi con la coda. Qui sotto potete vederee relativo post: A BREVE SARÀ UN CAPPOTTOQuestaè stata fatta proprio nel momento in cui tirano fuori questa volpe dalla gabbia per scuoiarla.Nato tra queste sbarre e non ne è mai uscito. Ora lo farà per conoscere l’inferno.Prima verrà fulminato, ma questo non lo ucciderà, ma lo lascerà stordito per facilitare la lavorazione degli scuoiatori.Questo significa che verrà scuoiato finché è ancora vivo e molto probabilmente si sveglierà nel bel mezzo del processo. Altrimenti lo farà una volta gettato nel container, dove morirà in agonia.Tutto per un indumento inutile.