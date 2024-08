Ufficio IA apre a società esperti imprese per codice condotta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024) La Commissione europeacivile, mondo accademico enella stesura deldiper i fornitori di modelli di intelligenza artificiale generica (Gpai). ‘L’Esecutivo comunitario ha deciso di avviare una consultazione pubblica per raccogliere pareri di più stakeholder che confluiranno nella prossima bozza deldisui modelli Gpai, uno dei pilastri dell’AI Act, la nuova legge europea sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 1 agosto. Nei giorni scorsi, un gruppo di europarlamentari, tra cui il relatore dell’AI Act, Brando Benifei, aveva scritto alla Commissione per chiedere di rendere più inclusivo il processo per la stesura deldi, destinato a influenzare la governance globale dell’Intelligenza artificiale (Ia).