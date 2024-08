Oroscopo Paolo Fox 5 agosto 2024 | Bilancia basta sbagliare

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 4 agosto 2024) L'diFox del 5mette in guardia ladagli sbagli e segnala dei cambiamenti per alcuni segni come il Sagittario e il Capricorno. Attraverso i consigli del celebre astrologo italiano, queste 24 ore potranno essere vissute al meglio. Dunque, scopriamo cosa hanno da dire le previsioni astrologiche diFox di lunedì 5, tenendo in conto anche il proprio ascendente zodiacale.diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete si presenta interessante e invita a organizzare un viaggio. In amore ritroverai positività e tornerai sui tuoi passi. Toro - L'diFox del Toro non esclude dei fraintendimenti, gelosie e sospetti con il partner. La coppia risulta essere in crisi. Se possibile, dimentica ciò che è successo di recente.