MotoGP GP Silverstone 2024 | Bastianini è una Bestia! Martin leader del Mondiale

(Di domenica 4 agosto 2024) L’appuntamento clou di questa lunga tre giorni si è finalmente snodato in Gran Bretagna decretando il vincitore di questo round e, soprattutto, la fine dei giochi inglesi della classe regina. Una corsa infuocata per il titolo quella che stanno mandando in scena, ancora una volta, il campione del mondo in carica di Ducati e lo spagnolo, sfidante principale, di quella Pramac Racing che si è sfilata, recentissimamente, dal controllo di Borgo Panigale planando nell’universo Yamaha. Entrambi i contendenti al titolo, però, si sono dovuti inchinare in questo GPdedicato alla: con una conduzione di gara magistrale e un sorpasso negli ultimissimi chilometri, Eneasi è regalato il bis anglosassone dopo aver conquistato (ieri) anche la Sprint Race. Una prova monumentale della “”, passata a KTM, che ha beffato Jorgesul più bello.