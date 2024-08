LIVE Beach volley Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Gottardi Menegatti sfiorano l’impresa contro Cheng Hughes

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:10 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 23:09 Tabellone femminile diche resta senza coppie italiane, mentre al maschile domani toccherà a Cottafava/Nicolei. 23:08 Peccato per l’avvio di terzo parziale in cui qualche errore di troppo e soprattutto i due ACE consecutivi dihanno provocato il break decisivo. Azzurre che con caparbietà e tecnica sono tornate sotto fino al -1 dell’11-12, per poi cedere alle fortissime rivali.1-2 (18-21 21-17 12-15). Finisce qui, con l’attacco vincente di. Match che lascia gran rammarico in quanto le azzurre hanno spaventato le campionesse del mondo.