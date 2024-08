Inter-Al Ittihad tre rientri sicuri e due in forse | le probabili scelte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo il pareggio nel quarto test prestagionale, contro il Pisa, Simone Inzaghi si prepara alla prossima sfida amichevole. Mercoledì va infatti in scena-Al, sfida che vedrà tree due in. PROSSIMA AMICHEVOLE – Tre vittorie e un pareggio, questo finora lo score dei nerazzurri nelle amichevoli prestagionali disputate. In attesa di-Al, il prossimo impegno che porterà verso il debutto dei campioni d’Italia in Serie A. Simone Inzaghi potrà fare affidamento su altri giocatori rientrati dopo gli impegni a EURO 2024 e tre saranno i: Yann Sommer in porta, Benjamin Pavard in difesa e soprattutto Marcus Thuram in attacco. I tre sono infatti rientrati già nella giornata di giovedì e, considerando che la gara contro il club saudita è in programma mercoledì, sarà l’occasione per loro di rientrare in campo.