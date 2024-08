Djokovic vince l' oro e completa una carriera fantastica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 agosto 2024) AGI - Novakinfinito: il tennista serbo ha vinto la finale olimpica contro Carlos Alcaraz in due set, 7-6 (3), 7-6 (2), e ha conquistato per la prima volta la medaglia d'oro di Giochi, l'unico titolo che gli mancava. A 37 annicosì il Career Golden Slam (ha trionfato in tutti gli Slam e ai Giochi) come Andre Agassi, Steffi Graf, Serena Williams e Rafa Nadal. Al termine della partita Nole è scoppiato a piangere sulla sedia e poi ha sventolato la bandiera della Serbia. Affranto Alcaraz, anche lui in lacrime, che con i suoi 15 anni di meno avrà pero' tutti il tempo di rifarsi. La sfida è stata decisa da un doppio tie break: tre settimane aveva prevalso lo spagnolo nella finale di Wimbledon, ma stavolta è stato lui ad arrendersi.