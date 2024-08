Una cifra mostruosa! Ecco quanto costa la Banca Europea | i conti in tasca alla banca di Lagarde

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Una domanda legittima e che merita una risposta approfondita. Quando ci si chiede se l’Ue sia più un vantaggio o uno svantaggio per l’Italia, allora è bene mettere mano ai numeri e analizzarli. Oggi ci chiediamo ad esempiocosti la Bce. Una risposta molto seria e approfondita l’ha data Fabio Pavesi su Milano Finanza. Si parte da un presupposto fondamentale: il forte giro di vite sui tassi impresso dpresidente Chnstinenon ha fatto male solo alle imprese e alle famiglie più indebitate, ma anche aidella stessa Bce. Spiega Pavesi: “Lacentraleha infatti chiuso il bilancio dell’anno passato in perdita per la prima volta dopo vent’anni. Il rosso è stato di 1,26 miliardi“. In realtà il buco contabile è più ampio e arriva a oltre 7 miliardi di passivo.