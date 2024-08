Ricardo Rodriguez niente Inter! Fissate le visite mediche col nuovo club

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024)non sarà un giocatore dell’. Era nell’aria e tra poche ore diventerà anche ufficiale e definitivo. Lo svizzero andrà in Liga. DISCORSO CHIUSO –per. Lo svizzero lunedì, riferisce Fabrizio Romano, sarà a Siviglia per sottoporsi allecon il Real Betis. Subito dopo firma sul contratto e annuncio ufficiale delandaluso. Dunque, l’ex Torino e Milan non arriverà all’. I nerazzurri lo aveva cercato come operazione low cost per coprire il buco difensivo lasciato da Tajon Buchanan, dopo l’infortunio alla tibia. Peraltro, lo stesso agente di, Haroon Masoodi aveva parlato in esclusiva su-News.it, confermando anche l’esse sul giocatore del Real Betis.esse che adesso si è trasformato in qualcosa di più concreto e reale. Decisiva la volontà di Oaktree di non andare su un over 30.