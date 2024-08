Otto atleti della Chimera Nuoto in vasca ai Campionati Italiani Giovanili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Arezzo, 3 agosto 2024 –ragazzi e ragazzeinaidi Categoria. La più importante manifestazione estiva dedicata al settore giovanile prenderà il via lunedì 5 agosto alle piscine del Foro Italico di Roma e vedrà confrontarsi una ristretta selezione di nuotatori da tutta la penisola che, negli ultimi mesi, sono riusciti a conquistare la qualificazione nelle diverse specialità. In questo contesto d’eccezione sarà presente anche lacon un numeroso gruppo diche vivrà la trasferta nella capitale forte degli ottimi risultati conseguiti ai recentiRegionali di Categoria che sono terminati con un palmares diori, sei argenti e cinque bronzi. Le finali nazionali verranno aperte dalle categorie Junior e Cadetti per i primi cinque giorni di gare fino a venerdì 9 agosto.