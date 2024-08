Olimpiadi Parigi 2024 la Federboxe ungherese contro Imane Khelif | la lettera di protesta al Cio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) Non si placano le polemiche attorno a, la pugile algerina intersex che ha sconfitto l’azzurra Angela Carini nel primo turno del torneo olimpico aadesso affronterà l’Anna Luca Hamori nei quarti di finale del torneo olimpico di boxe femminile. “Non ho paura – ha dichiarato Hamori – Non mi interessano le storie della stampa e dei social media“. A farle da contraltare, però, c’è stata ladiinviata, sia al Cio sia al comitato olimpico, da parte delladell’Ungheria, che ha paventato l’ipotesi di contestare legalmente la presenza di. “Sono molto dispiaciuto che ci sia uno scandalo e che dobbiamo parlare di un argomento che non è compatibile con lo sport – ha dichiarato Lajos Berkó, membro del consiglio esecutivo – Questo è inaccettabile e scandaloso.