Masters 1000 Montreal 2024 analisi tabellone | Sinner non fortunato nel sorteggio chance per Cobolli

(Di sabato 3 agosto 2024) L’deldel singolare maschile deldi, torneo in programma sul cemento canadese dal 6 al 12 agosto. Numero uno del mondo e del seeding, Janniksarà l’uomo da battere in Canada, specialmente in virtù dell’assenza di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Nonostante le numerose defezioni, il percorso del classe 2001 non si prospetta affatto semplice, anzi non si può dire che sia stato particolarmentenel. Dopo un bye al primo turno,debutterà contro Pedro Martinez o un qualificato per poi sfidare uno tra Griekspoor (che non manca mai nella sua sezione), il connazionale Sonego, Tiafoe (grande protagonista a Washington) o Tabilo. Inutile dire chepartirà favorito contro tutti e quattro, ma potrebbe venirne fuori un match insidioso che nei primi turni del torneo sarebbe meglio evitare.