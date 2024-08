LIVE Italia-Romania 1-1 Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA | rigore perfetto di Condemi!

Leggi tutta la notizia su oasport

5.16 Gol di Lutescu, tiro su azione,1-1. 6.29 Goooooooooooooool,sblocca la partita su1-0. 6.51 Primi due possessi falliti. 7.55? Inizia il primo quarto, palla alla. 21.03 Tutto pronto per la sfida tra. 21.00 Inni nazionali in corso. 20.55 Tra poco l'entrata in piscina degli atleti. 20.50 Gli atletini: 1 Del lungo, 2 Di Fulvio, 3 Velotto, 4 Gianazza, 5 Fondelli, 6, 7 Renzuto Iodice, 8 Echenique, 9 Presciutti, 10 Bruni, 11 Di Somma, 12 Iocchi Gratta, 13 Nicosia. 20.45 La rosa della: 1 Tic, 2 Iudean, 3 Lutescu, 4 Fulea, 5 Neamtu, 6 Prioteasa, 7 Tepelus, 8 Oanta, 9 Colodrovschi, 10 Georgescu, 11 Oltean, 12 Vancsik, 13 Dragusin. 20.40 Buonasera e benvenuti alla sfida tradimaschile.