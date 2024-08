LIVE Ciclismo Parigi 2024 in DIRETTA | Van der Poel sfida i belgi Bettiol tra gli outsiders

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della prova in linea maschile disu strada alle Olimpiadi di. Sulle stradene lotteranno per le medaglie olimpiche le stelle delinternazionale, con l’olandese Mathieu Van derche potrà sfruttare un percorso che sembra disegnato per le sue caratteristiche. Saranno ben tredici le côtes da affrontare nell’arco dei 273 km che compongono il percorsono, con alcuni strappi che presentano anche insidiosi tratti di pavè e l’ultimo scollinamento posto a circa 10 km dal traguardo. La fatica si farà dunque sentire nei muscoli dei corridori, che non potranno risparmiarsi sin dall’inizio in quanto il massimo contingente per ogni nazionale è di soli quattro atleti.