Inter la famiglia creata da Inzaghi è ancora unita | lo dicono i fatti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) Il gruppo di Simonepuò considerarsi una vera. Arrivano segnali positivi in vista della prossima stagione: il gruppo Inter è più unito che mai. SEGRETO – Gioco fluido e veloce, condito da brillanti intuizioni e singoli rendimenti perfetti. L’Inter di Simonenell’ultimo anno e mezzo è stato questo, ma anche molto altro. Un ingrediente segreto – ma non troppo – ha permesso alla squadra nerazzurra di arrivare a toccare vette altissime, dalla finale di Champions League contro il Manchester City alla recente cavalcata in campionato per la conquista della storica seconda stella. Il trucco dinon consiste in nulla di particolarmente ricercato o laborioso, ma solo in qualcosa di puramente “sentimentale”.