Incidenti e cantieri trappola E45 Tir in aviaria blocca l’unica corsia

(Di sabato 3 agosto 2024) Giornata difficilissima quella di giovedì lungo la E45 trasformatasi in unarovente per decine e decine di automobilisti. Prima un tir in avaria, poi un maxi tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli (sette feriti, lievi). Fatto sta che alcuni veicoli sono stati fermi quasi un’ora, in fila, sotto il sole cocente del primo agosto lungo la E45 in uno dei tratti interessati dai. Non una, ma per ben due volte, nel pomeriggio di giovedì si sono formate lunghe code con tante persone in transito costrette a stare ferme in auto sotto le temperature roventi di Caronte. Il primo episodio si è verificato a metà pomeriggio quando le temperature in Altotevere superavano i 35 gradi: attorno alle ore 16 un mezzo pesante è rimasto fermo a causa di un guasto, nel tratto tra Promano e Montone, in direzione nord.