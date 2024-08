Il tavolo sull’autostrada Cantieri e pedaggi Ora Pedemontana tratta con i Comuni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) È stato attivato giovedì in Regione ildi lavoro istituzionale per i nuovidi, che riguarderanno laB2 dell’autostrada, da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno, sull’asse dell’attuale Milano-Meda. "Al centro del confronto in questo primo incontro – ha spiegato l’assessora regionale alle infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi - le tematiche riguardanti la realizzazione dellaB2. Ossia la discussione sulle modalità dizzazione, ascoltando le istanze dei territori riuniti in sede provinciale, l’analisi dei costi dei, per studiare scelte strategiche di scontistica e di mitigazione delo stesso, garantendo le condizioni di equilibrio del Piano economico finanziario, e la valutazione delle misure di mitigazione per dare un’alternativa alla viabilità a favore dei cittadini durante il cantiere".