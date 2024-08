Fiumicino botta e risposta Di Genesio Pagliuca-Prete sull’assestamento di Bilancio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – La presentazione in Consiglio comunale della relazionedicomunale 2024, ha suscitato non poche polemiche. In particolare, ad essere contestati sono i numeri, che l’opposizione ha definito come “fumo agli occhi”. La manovra di assestamento finanziario, invece, per la maggioranza testimonia “L’ottimo stato di salute dell’Amministrazione”. “Dove sono i 109 milioni di euro di entrata? – chiede il capogruppo del Pd Ezio Di-. Forse qualcuno confonde le cifre degli accertamenti con quelle delle entrate effettive. Non abbiamo fiducia nelle dichiarazioni che fa questa Amministrazione comunale, pronta fino a poco più di un anno fa a tuonare sull’inefficienza e sullo stato malato dellaTributi, che è sempre composta dalle stesse persone”.