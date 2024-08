È ancora Follimpiadi | Ungheria contro la boxeur Khelif Meloni vede Macron

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Atleti che hanno vomitato dopo essere stati costretti a nuotare nelle putride acque della Senna. Milioni di cattolici offesi per una surreale cerimonia di apertura che denigrava L'Ultima Cena. Un indi pugilato tra una donna e un atleta intersessuale diventato il simbolo del delirio woke. Le, che di sportivo hanno avuto fin qui davvero poco, sono l'escamotage per incontri politici di altissimo spessore. Ieri pomeriggio, a Versailles, a margine delle gare di equitazione, il Primo Ministro italiano, Giorgiaha avuto un colloquio «informale» con il presidente Emanuel. Molti, come era prevedibile, i temi sul tavolo. Si è andati dal nuovo assetto europeo emerso dopo le recenti elezioni continentali, alle vicende mondiali più scottanti, Medio Oriente e Venezuela in primis.