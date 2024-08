Concerti esposizioni e fuochi d’artificio Antica Fiera la tradizione si rinnova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) L’di Lastra a Signa riparte dalle tradizioni contadine. Rilette però in chiave contemporanea e raccontate con nuovi linguaggi. Teatro, musica, il concerto di Bobo Rondelli e della Last Minute Dirty Band, gli spettacoli per grandi e piccoli, mercatini, mostra del bestiame emusicali sono alcuni degli ingredienti della 243esima edizione, in programma dal 30 agosto al 1° settembre. L’evento si terrà in luoghi simbolo come la piazza del Comune e le vie limitrofe, l’ex arena cinema estivo in piazza Garibaldi e soprattutto il Giardino delle Mura. L’inaugurazione sarà venerdì 30 (ore 18) in piazza del Comune con la lettura dell’editto a cura di Alessandro Calonaci, il saluto del sindaco Emanuele Caporaso (in foto), gli sbandieratori e l’esibizione della Banda della Misericordia di Malmantile.