Thor | Figlio di Asgard 1 – In missione per conto di Odino

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tra cinema e fumetti, siamo ormai abituati a vederecon il suo martello di uru in mano, ma il dio del tuono non è sempre stato degno di sollevare Mjolnir. Nel corso del tempo, ildiha dovuto superare diverse prove e dimostrare tutto il suo valore per ricoprire questo importante ruolo. Nel 2005 Akira Yoshida (nom de plume di C.B. Cebulski) e Greg Tocchini hanno raccontato in parte la giovinezza del personaggio in una serie di dodici numeri,di. Pubblicata qui in Italia solo sullo spillato didiversi anni fa, Panini Comics ha riproposto da poco i primi sei numeri in un volume della collana Marvel Manga edition, che presenta alcune storie Marvel in formato ridotto ma a un ottimo rapporto qualità/prezzo.