Stuprate in casa a Roma arrestati due uomini

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - Una ragazza da poco maggiorenne è stata violentata in un appartamento alla Borghesiana, alla periferia est di. La giovane con una sua coetanea avevano conosciuto un 46enne, originario dellania, che si trovava con un connazionale 24enne. Con una scusa i due avrebbero convinto le ragazze a salire in una. E dopo aver tentato un approccio ed essere stati rifiutati, il 46enne avrebbe stuprato una delle due ragazze, poi uscita dalla stanza e violentata anche dal 24enne. La vittima e l'amica sono riuscite a fuggire in strada. Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato Casilino che hanno arrestato il 24enne. Dopo nove ore di ricerche è stato trovato anche il 46enne, già con un trolley pronto per fuggire. Entrambi sono staticon l'accusa di violenza sessuale.