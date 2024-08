Parigi 2024 | impresa impegnativa ma non impossibile

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024): Blindata per i Giochi Olimpici, la capitale francese si mette alla prova tra turismo e transenne “è sempre una buona idea!” affermava con entusiasmo Audrey Hepburn in “Sabrina”, un classico del cinema datato 1954, in cui incarnava una ragazza infatuata e indecisa tra due fratelli, William Holden e Humphrey Bogart, ma decisamente innamorata della capitale francese. Come, del resto, lo sono tutti coloro che l’hanno vista almeno una volta e coloro che da sempre desiderano andarci. Probabilmente però, optare per un viaggio last minute, in questi giorni tra fine luglio e inizio agosto, potrebbe non rivelarsi un’ottima idea.